Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Orhan Pamuk'a soru sorduğu görüntüler, 32. Gün arşivinden çıktı.

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 2002 yılında Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a soru sorduğu video, 32. Gün programının arşivinden yayınlandı.

ORHAN PAMUK'A ORYANTALİZM SORUSU

Kütahyalı da söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabında "O dönem Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Tayyip Erdoğan yasaklı siyasetçi. Orhan Pamuk’a oryantalizm meselesini soruyorum. Edward Said henüz hayatta o zaman" notuyla paylaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Orhan Pamuk ile 32. Gün anısı-Video

KÜTAHYALI: "DİKKATLİ İZLEYİN"

2 dakika 18 saniyelik video için "Dikkatli izleyin" diyen Kütahyalı, o günün detaylarını da ayrıca yazacağını söyledi.

BİRAND'IN KOPENGAH KRİTERİ SORUSUNA YANIT VERDİ

Aynı programda Mehmet Ali Birand, konuk öğrencilere “Aranızda Kopenhag kriterlerini bilen var mı?” diye soruyor. Kütahyalı da söz alarak buna "Şahsen kriterlerin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşünüyorum" yanıtını veriyor.