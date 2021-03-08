Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi..

Usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini üzen haber geldi. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu, hayatını kaybetti. Peki Rasim Öztekin kimdir? İşte hayatına dair merak edilenler..

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Hastanede tedavi altına alınna oyuncu için, doktorundan durumunun kritik olduğu bilgisi alınmıştı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Rasim Öztekin kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy‘un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk Tiyatrosu'nun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

2016 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Böylelikle Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5'inci kavuklusu oldu.

Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin sembolü olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, 2016-2020 yılları arasında Rasim Öztekin tarafından muhafaza edildi.

Tiyatronun yanı sıra, ses getiren pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı yaptı. Ayrıca bir dönem Akşam (1997- 2000) ve Star (2000-2001) gazetelerinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.

Oyuncu kalp rahatsızlığı olan bir oyuncudur ve 2009 yılında tiyatro oyununda rahatsızlanmıştır. Rahatsızlığı sonrasında da kalbine pil takılmıştır. Oyuncu o tarihten beri kalp hastalığıyla yaşamaktadır.

Ayrıca 2018 yılında kalbindeki pil için tekrar ameliyat olmuştur. 6 Mart 2021 yılında tekrar kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Öztekin, 8 Mart günü hayatını kaybetti.

RASİM ÖZTEKİN ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ

2020 - Ev Yapımı

2018 - Görevimiz Komedi

2017 - Klavye Delikanlıları

2017 - İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)

2014 - Kardeş Payı (Konuk oyuncu)

2012-2017 / 2019-2021 - Seksenler (Fehmi)

2009-2011 - Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)

2008 - Komedi Türk

2008 - Eyvah Halam

2007 - Suç Dosyası

2007 - Güzel Günler

2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı

2006 - Acemi Cadı (Seslendirme)

2005 - Hırsız Polis

2005 - Dolunay

2002 - Ev Hali

2001 - Yeni Hayat

2000 - Paşa Baba Konağı

1998 - Kızım Osman

1996 - Başka İstanbul Yok

1995 - Boşgezen ve Kalfası

1991 - Varsayalım İsmail

1983 - Köşe Dönücü

1987 - Biraz Düş, Biraz Gülüş

1988 - Eğrisiyle-Doğrusu

FİLMLERİ

2020 - Baba Parası

2019 - Dijital Esaret

2017 - Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail)

2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)

2014 - Mandıra Filozofu (Cavit)

2013 - Düğün Dernek (İsmail)

2010 - Vay Arkadaş

2010 - Gelecekten Bir Gün (Canal)

2009 - Kanal-İ-Zasyon

2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde

2007 - Kabadayı (Sürmeli)

2006 - Kapılara Dikkat

2006 - Balıketi

2004 - Şans Kapıyı Kırınca

2004 - Pardon (Muzaffer)

2004 - Aktör Eskisi

2003 - GORA (Bob Marley Faruk)

1995 - Bay E

1994 - Türk Tutkusu

1993 - Tersine Dünya

1991 - Kurt Kanunu

1988 - Arabesk

1987 - 72. Koğuş

1986 - Bir Günlük Aşk

TİYATRO OYUNLARI

1980-1985 - Şahları da Vururlar

1981-1983 - Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

1983-1984 - Anna'nın 7 Ana Günahı

1984-1985 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler

1985-1986 - Hayrola Karyola

1985-1986 - Eşek Arıları

1986-1987 - Muzır Müzikal

1986-1987 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı

1986-1987 - İstanbul'u Satıyorum

1988-1989 - Don Juan İle Madonna

1989-1990 - Soyut Padişah

1990-1991 - Yorgun Matador

1991-1992 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu

1992-1993 - Güle Güle Godot

1996-1997 - Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri

1997-1998 - Haldun Taner Kabare

1998-1999 - Çok Tuhaf Soruşturma

1999-2000 - Parasız Yaşamak Pahalı

2000-2001 - Fişne Pahçesu

2001-2002 - Kökü Bitti Zıkkım Zulada

2001-2002 - Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu

2003-2004 - Biri Bizi Dikizliyor

2004-2005 - Uzun Donlu Kişot

2005-2006 - Kiralık Oyun

2008 - Boşgezen ve Kalfası

MÜZİKALLER

1986 - Muzır Müzikal

1994 - 2071'de Türkiye

2005 - Yıldızların Altında