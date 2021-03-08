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- Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi..
Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 21:51
- Güncelleme : 08.03.2021 - 21:58
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.
Hastanede tedavi altına alınna oyuncu için, doktorundan durumunun kritik olduğu bilgisi alınmıştı.
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Rasim Öztekin kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.
Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy‘un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.
1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.
"Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk Tiyatrosu'nun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.
2016 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Böylelikle Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5'inci kavuklusu oldu.
Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin sembolü olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, 2016-2020 yılları arasında Rasim Öztekin tarafından muhafaza edildi.
Tiyatronun yanı sıra, ses getiren pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı yaptı. Ayrıca bir dönem Akşam (1997- 2000) ve Star (2000-2001) gazetelerinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.
Oyuncu kalp rahatsızlığı olan bir oyuncudur ve 2009 yılında tiyatro oyununda rahatsızlanmıştır. Rahatsızlığı sonrasında da kalbine pil takılmıştır. Oyuncu o tarihten beri kalp hastalığıyla yaşamaktadır.
Ayrıca 2018 yılında kalbindeki pil için tekrar ameliyat olmuştur. 6 Mart 2021 yılında tekrar kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Öztekin, 8 Mart günü hayatını kaybetti.
RASİM ÖZTEKİN ÖDÜLLERİ
1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası
RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ
2020 - Ev Yapımı
2018 - Görevimiz Komedi
2017 - Klavye Delikanlıları
2017 - İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)
2014 - Kardeş Payı (Konuk oyuncu)
2012-2017 / 2019-2021 - Seksenler (Fehmi)
2009-2011 - Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)
2008 - Komedi Türk
2008 - Eyvah Halam
2007 - Suç Dosyası
2007 - Güzel Günler
2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı
2006 - Acemi Cadı (Seslendirme)
2005 - Hırsız Polis
2005 - Dolunay
2002 - Ev Hali
2001 - Yeni Hayat
2000 - Paşa Baba Konağı
1998 - Kızım Osman
1996 - Başka İstanbul Yok
1995 - Boşgezen ve Kalfası
1991 - Varsayalım İsmail
1983 - Köşe Dönücü
1987 - Biraz Düş, Biraz Gülüş
1988 - Eğrisiyle-Doğrusu
FİLMLERİ
2020 - Baba Parası
2019 - Dijital Esaret
2017 - Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail)
2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)
2014 - Mandıra Filozofu (Cavit)
2013 - Düğün Dernek (İsmail)
2010 - Vay Arkadaş
2010 - Gelecekten Bir Gün (Canal)
2009 - Kanal-İ-Zasyon
2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
2007 - Kabadayı (Sürmeli)
2006 - Kapılara Dikkat
2006 - Balıketi
2004 - Şans Kapıyı Kırınca
2004 - Pardon (Muzaffer)
2004 - Aktör Eskisi
2003 - GORA (Bob Marley Faruk)
1995 - Bay E
1994 - Türk Tutkusu
1993 - Tersine Dünya
1991 - Kurt Kanunu
1988 - Arabesk
1987 - 72. Koğuş
1986 - Bir Günlük Aşk
TİYATRO OYUNLARI
1980-1985 - Şahları da Vururlar
1981-1983 - Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
1983-1984 - Anna'nın 7 Ana Günahı
1984-1985 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler
1985-1986 - Hayrola Karyola
1985-1986 - Eşek Arıları
1986-1987 - Muzır Müzikal
1986-1987 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı
1986-1987 - İstanbul'u Satıyorum
1988-1989 - Don Juan İle Madonna
1989-1990 - Soyut Padişah
1990-1991 - Yorgun Matador
1991-1992 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
1992-1993 - Güle Güle Godot
1996-1997 - Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
1997-1998 - Haldun Taner Kabare
1998-1999 - Çok Tuhaf Soruşturma
1999-2000 - Parasız Yaşamak Pahalı
2000-2001 - Fişne Pahçesu
2001-2002 - Kökü Bitti Zıkkım Zulada
2001-2002 - Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu
2003-2004 - Biri Bizi Dikizliyor
2004-2005 - Uzun Donlu Kişot
2005-2006 - Kiralık Oyun
2008 - Boşgezen ve Kalfası
MÜZİKALLER
1986 - Muzır Müzikal
1994 - 2071'de Türkiye
2005 - Yıldızların Altında