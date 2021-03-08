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    Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi..

    Usta oyuncu Rasim Öztekin, sevenlerini üzen haber geldi. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu, hayatını kaybetti. Peki Rasim Öztekin kimdir? İşte hayatına dair merak edilenler..
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 21:58
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    Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi..

    62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi.

    Hastanede tedavi altına alınna oyuncu için, doktorundan durumunun kritik olduğu bilgisi alınmıştı.

    Usta oyuncu Rasim Öztekin'in yoğun bakımda tedavi gördüğü Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğan haberin ardından oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Rasim Öztekin kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

    RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

    Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

    Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy‘un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

    1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

    "Konservatuarlarım" diye nitelendirdiği Ferhan Şensoy, Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Zeliha Berksoy gibi Türk Tiyatrosu'nun önemli ustalarıyla aynı sahneyi paylaştı.

    2016 yılında Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun simgesi olan kavuk, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle Ferhan Şensoy tarafından Rasim Öztekin'e devredildi. Böylelikle Rasim Öztekin, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun 5'inci kavuklusu oldu.

    Türk tiyatrosunda güldürü geleneğinin sembolü olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, 2016-2020 yılları arasında Rasim Öztekin tarafından muhafaza edildi.

    Tiyatronun yanı sıra, ses getiren pek çok sinema ve dizi film projesinde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı yaptı. Ayrıca bir dönem Akşam (1997- 2000) ve Star (2000-2001) gazetelerinde köşe yazarlığı görevinde bulundu.

    Oyuncu kalp rahatsızlığı olan bir oyuncudur ve 2009 yılında tiyatro oyununda rahatsızlanmıştır. Rahatsızlığı sonrasında da kalbine pil takılmıştır. Oyuncu o tarihten beri kalp hastalığıyla yaşamaktadır.

    Ayrıca 2018 yılında kalbindeki pil için tekrar ameliyat olmuştur. 6 Mart 2021 yılında tekrar kalp krizi geçirerek yoğun bakıma alınan Öztekin, 8 Mart günü hayatını kaybetti.

    Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi.. #1

    RASİM ÖZTEKİN ÖDÜLLERİ

    1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
    1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
    2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek 
    2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
    2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
    2011, Yılın Nasrettin Hocası

    RASİM ÖZTEKİN DİZİLERİ

    2020 - Ev Yapımı
    2018 - Görevimiz Komedi
    2017 - Klavye Delikanlıları
    2017 - İnadına Sözleri İnsanı (Konuk Oyuncu)
    2014 - Kardeş Payı (Konuk oyuncu)
    2012-2017 / 2019-2021 - Seksenler (Fehmi)
    2009-2011 - Geniş Aile (Kuddusi Kirişçi)
    2008 - Komedi Türk
    2008 - Eyvah Halam
    2007 - Suç Dosyası
    2007 - Güzel Günler
    2006 - Pertev Bey'in Üç Kızı
    2006 - Acemi Cadı (Seslendirme)
    2005 - Hırsız Polis
    2005 - Dolunay
    2002 - Ev Hali
    2001 - Yeni Hayat
    2000 - Paşa Baba Konağı
    1998 - Kızım Osman
    1996 - Başka İstanbul Yok
    1995 - Boşgezen ve Kalfası
    1991 - Varsayalım İsmail
    1983 - Köşe Dönücü
    1987 - Biraz Düş, Biraz Gülüş
    1988 - Eğrisiyle-Doğrusu

    Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hayatı ve biyografisi.. #2

    FİLMLERİ

    2020 - Baba Parası
    2019 - Dijital Esaret
    2017 - Çalgı Çengi İkimiz (Bünyamin)
    2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (İsmail)
    2015 - Bak Hele Bak (Sunucu)
    2014 - Mandıra Filozofu (Cavit)
    2013 - Düğün Dernek (İsmail)
    2010 - Vay Arkadaş
    2010 - Gelecekten Bir Gün (Canal)
    2009 - Kanal-İ-Zasyon
    2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
    2007 - Kabadayı (Sürmeli)
    2006 - Kapılara Dikkat
    2006 - Balıketi
    2004 - Şans Kapıyı Kırınca
    2004 - Pardon (Muzaffer)
    2004 - Aktör Eskisi
    2003 - GORA (Bob Marley Faruk)
    1995 - Bay E
    1994 - Türk Tutkusu
    1993 - Tersine Dünya
    1991 - Kurt Kanunu
    1988 - Arabesk
    1987 - 72. Koğuş
    1986 - Bir Günlük Aşk

    TİYATRO OYUNLARI

    1980-1985 - Şahları da Vururlar
    1981-1983 - Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
    1983-1984 - Anna'nın 7 Ana Günahı
    1984-1985 - Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler
    1985-1986 - Hayrola Karyola
    1985-1986 - Eşek Arıları
    1986-1987 - Muzır Müzikal
    1986-1987 - İçinden Tramvay Geçen Şarkı
    1986-1987 - İstanbul'u Satıyorum
    1988-1989 - Don Juan İle Madonna
    1989-1990 - Soyut Padişah
    1990-1991 - Yorgun Matador
    1991-1992 - Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
    1992-1993 - Güle Güle Godot
    1996-1997 - Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
    1997-1998 - Haldun Taner Kabare
    1998-1999 - Çok Tuhaf Soruşturma
    1999-2000 - Parasız Yaşamak Pahalı
    2000-2001 - Fişne Pahçesu
    2001-2002 - Kökü Bitti Zıkkım Zulada
    2001-2002 - Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu
    2003-2004 - Biri Bizi Dikizliyor
    2004-2005 - Uzun Donlu Kişot
    2005-2006 - Kiralık Oyun
    2008 - Boşgezen ve Kalfası

    MÜZİKALLER

    1986 - Muzır Müzikal
    1994 - 2071'de Türkiye
    2005 - Yıldızların Altında

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