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Real Madridli futbolcular, CZN Burak’ın mekanına gitti

Real Madridli futbolcular, CZN Burak’ın mekanına gitti

Tatil için Dubai’ye giden Real Madrid’in yıldız futbolcuları Vinicius Junior, Nacho Fernandez Iglesias ve Lucas Vazquez, CZN Burak’ın mekanında yemek yaptı, halay çekti.