'Reality Şov Sunacak' iddiası: Ece Üner istifa mı etti?

'Reality Şov Sunacak' iddiası: Ece Üner istifa mı etti?

7 yılı aşkın bir süredir Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Ece Üner'in Show TV ile yollarını ayırdığı ve Kanal D'ye transfer olduğu iddia edildi. Peki Ece Üner Show TV'den istifa etti mi?

2014'ün Ocak ayından bu yana Show Ana Haber Bülteni'ni başarılı bir şekilde sunan deneyimli ekran yüzü Ece Üner'in, Show TV ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Medyaya yansıyan haberlere göre Kanal D'ye transfer olan Üner'in reality şov programı sunacağı öne sürüldü.

İddiaların ardından Ece Üner sosyal medya platformu Twittter'da en çok konuşulan kişiler listesinin başında yer aldı.

Peki Ece Üner Show TV'den istifa mı etti? İşte detaylar...

ECE ÜNER SHOW TV'DEN İSTİFA MI ETTİ?

Deneyimli sunucu Ece Üner'in Show TV'den istifa ettiği iddiası dün medyatava.com'da yer aldı.

Sitede yer alan habere göre Üner, yeni bir program projesi nedeniyle Show Ana Haber sunuculuğundan ayrılma kararı aldı.

Halk TV'nin bugün yaptığı özel habere göre ise Üner, Kanal D'de reality show programı sunacak. Yayın saati henüz kesinleşmeyen programın ağustos ortasında başlatılması planlandığı belirtildi.

Programın formatı konusunda Kanal D yönetimiyle uzlaşan Üner'in, yakın çevresine format ve içerikle ilgili şunları anlattığı iddia edildi:

"Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz’ın yaptıkları formatla benzer olmayacak. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak."

Ancak bu iddialara yönelik Ece Üner'den veya Show TV'den herhangi bir açıklama gelmedi.

Haberlere yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Üner'in ayrılmasının ardından, Show Ana Haber'i kimin sunacağı da merak konusu oldu.

ECE ÜNER KİMDİR?

21 Temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra, 2003 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden mezun olmuştur. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim almıştır.

Hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde başlayan Üner, 2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev almıştır.

Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri olmuştur. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006 yılında CNN Türk'ün spor servisinde çalışmış ve hafta sonu spor haberlerini sunmuştur.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte ''Yeni Gün'' isimli haber programını sunmaya başlayan Üner, Ağustos 2009'da Habertürk'e geçmiştir.

2010'da ''Olduğu Gibi'' adlı tartışma programını, 2011'de ise ''Akşam Raporu'' isimli haber programını sunmaya başlamış ve 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki ''Enine Boyuna'' isimli tartışma programını sunmuştur.

6 Ocak 2014'ten itibaren 'Show Ana Haber Bülteni'ni sunan Üner, 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bırakmıştır. Ece Üner, Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devralmıştır.