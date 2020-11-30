Recep İvedik 2 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları

Recep İvedik 2 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları

Recep İvedik serisinin ikinci filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Peki Recep İvedik 2 nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu...

2009 yılında vizyona giren Recep İvedik filmi bu akşam televizyon ekranında olacak.

Sinemada başarılı performans sergileyen Recep İvedik 2’nin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Recep İvedik 2 oyuncuları kimleri, konusu ne, nerede çekildi?

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister.

Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar.

Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Gülşen Özbakan - Pakize İvedik

Efe Babacan - Hakan İvedik

Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem

Asiye Dinçsoy - Yakuza

Zeynep Çamcı - Zeynep

Aysan Sümercan - Yoga Hocası

Füsun Öztoprak

Müjde Uzman

Gülşah Şahin

Esin Gündoğdu

Oya Salman

Yıldıray Yıldızoğlu

Meltem İpekçi

Ayfer Çalgıcı

Erkan Baltacı

Begüm Öner

Ayşe Özkök

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir.

Serinin son filminin çekimleri ise İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır. Filmin Antalya çekimleri Belek beldesindeki beş yıldızlı bir otelde yapılmıştır.