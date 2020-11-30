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- Recep İvedik 2 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 2 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları
- Haber Merkezi
- 30.11.2020 - 16:52
2009 yılında vizyona giren Recep İvedik filmi bu akşam televizyon ekranında olacak.
Sinemada başarılı performans sergileyen Recep İvedik 2’nin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Recep İvedik 2 oyuncuları kimleri, konusu ne, nerede çekildi?
RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?
Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister.
Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar.
Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI
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Şahan Gökbakar - Recep İvedik
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Gülşen Özbakan - Pakize İvedik
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Efe Babacan - Hakan İvedik
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Çağrı Büyüksayar - Ali Kerem
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Asiye Dinçsoy - Yakuza
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Zeynep Çamcı - Zeynep
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Aysan Sümercan - Yoga Hocası
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Füsun Öztoprak
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Müjde Uzman
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Gülşah Şahin
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Esin Gündoğdu
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Oya Salman
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Yıldıray Yıldızoğlu
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Meltem İpekçi
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Ayfer Çalgıcı
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Erkan Baltacı
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Begüm Öner
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Ayşe Özkök
RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?
Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.
Recep İvedik 2 ve 3 filmlerinin çekimleri için İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Recep İvedik 4 filminin çekimlerinin bir bölümü Bağcılar'da İnönü Mahallesi'nde, diğer kısmı ise Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adalarında gerçekleştirilmiştir.
Serinin son filminin çekimleri ise İstanbul, Antalya ve Üsküp'te tamamlanmıştır. Filmin Antalya çekimleri Belek beldesindeki beş yıldızlı bir otelde yapılmıştır.