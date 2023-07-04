Recep İvedik 3 filminde gözden kaçan detay! O sahne sosyal medyanın diline düştü Şahan Gökbakar’ın unutulmaz film serisi Recep İvedik, 3. filmiyle bu akşam ekranlarda yer alacak. Recep İvedik 3 filminde yer alan çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Daha önce fark edemediğinize şaşıracaksınız.

Şahan Gökbakar'ın unutulmaz karakteri Recep İvedik, ekrana geri dönüyor! Heyecanla beklenen Recep İvedik 3 filmi, bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak.

Bu akşam izleyicileri kahkahaya boğacak olan Recep İvedik 3 filminde bir sahne izleyicilerin dikkatini çekti.

Recep İvedik 3 filminde yer alan bir çekim hatası, keskin gözlerden kaçmadı ve sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

İzleyiciler, filmin keyfini çıkarırken birden bire gözlerine ilişen bu hata karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha önce hiç fark etmedikleri bu detay, bir anda gülümsemelerin ve kahkahaların kaynağı haline geldi. İşte o çekim hatası...

Korsan CD sahnesinde akılalmaz hata!

Recep İvedik 3 filminde, Recep'in mahallede bulunan korsan CD'ciden film alırken yapılan çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Satıcıyla tartışırken Recep, elindeki Issız Adam filmini adamın suratına fırlatıyor ve elinde 3 Maymun filmi kalıyor.

Ardından evine dönüp filmi açtığında Issız Adam çıkıyor ve onu izliyor. Filmde yaşanan bu çekim hatası sosyal medyada büyük olay oldu.