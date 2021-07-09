Recep İvedik 3 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları

Recep İvedik 3 ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik 3 konusu ve oyuncuları

Recep İvedik serisinin üçüncü filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Peki Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Recep İvedik 3 oyuncu kadrosu ve konusu...

Şahan Gökbakar’ın başarılı oyunculuğuyla hayat verdiği Recep İvedik karakteri sinema izleyicileri tarafından beğenilerek izleniyor.

İlk olarak 2008 yılında vizyona giren komedi türündeki 'Recep İvedik' filminin üçüncüsü olan Recep İvedik 3, 2010 yılında vizyona girdi.

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu, senaristliğini ve başrolünü ise Şahan Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik 3 filminde, Recep İvedik karakterinin can sıkıntısından çeşitli hobi alanlarına yönelmesini konu ediliyor.

Bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarına gelecek Recep İvedik 3 filminin nerede çekildiği, konusu ve oyuncuları, izleyenler tarafından merak ediliyor.

Peki Recep İvedik 3 nerede çekildi? İşte Recep İvedik 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3 filmi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilmiştir. Recep İvedik filmi ilk filminde Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören'de çekilmiştir. Recep İvedik 2 ve 3 filminde yine İstanbul'un çeşitli semtleri kullanılmıştır.

Recep İvedik 4 filminin bir bölümü İstanbul Bağcılar'da çekilirken, bir bölümü ise Maldivler'de çekilmiştir. Maldivler'de Robinson ve Fun adaları kullanılmıştır. Recep İvedik 5 İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilmiş, son film ise Antalya Belek'te çekilmiştir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?