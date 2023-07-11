Recep İvedik 4 filmi bakın nerede çekilmiş! Meğer izlediğimiz ıssız ada…

Kahkahalarla dolu Recep İvedik serisinin 4. filmi bu akşam izleyicilerle buluşuyor!
Senaryosunu ve başrolünü Şahan Gökbakar’ın üstlendiği Recep İvedik 4 filminin çekim mekanları ise hayranlar tarafından merak edilen konulardan biri.
Survivor yarışma programını tiye alan Şahan Gökbakar’ın ıssız ada sahneleri izleyicileri kahkahaya boğmuştu.
Adadaki denizin güzelliği, suyun berraklığı izleyicilerde merak uyandırdı. Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.
Recep İvedik 4 filminde ıssız ada diye izlediğimiz ada, bakın aslında neresiymiş...
Issız ada diye izlediğimiz yer bakın neresi çıktı!
Recep İvedik 4 filminde ıssız ada çekimleri Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında çekildi.
Konusu: Çocukluğunun geçtiği futbol sahasının satıldığını öğrenen Recep İvedik, arsayı geri alabilmek için yarışma programına katılır. Ucunda para ödülü olan yarışmada ıssız ada maceraları işlenir.
Oyuncu kadrosu
Şahan Gökbakar-Recep İvedik
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı-İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz-Halil İbrahim
Halil İbrahim Yılmaz-Necati
Barış Bulut-Taylan
Gülşah Yanaş-Gaye
Berna Üçkaleler-Simge
Aziz Karakaya-Apaçi Serkan
Ekrem Aral Tuna-Arif
Ece İncebay-Aslıhan
Caner Tanrıverdi-Cenk
Serkan Sağdıç-Burak