Recep İvedik 4 filmi bakın nerede çekilmiş! Meğer izlediğimiz ıssız ada…

Kahkahalarla dolu Recep İvedik serisinin 4. filmi bu akşam izleyicilerle buluşuyor!

Senaryosunu ve başrolünü Şahan Gökbakar’ın üstlendiği Recep İvedik 4 filminin çekim mekanları ise hayranlar tarafından merak edilen konulardan biri.

Survivor yarışma programını tiye alan Şahan Gökbakar’ın ıssız ada sahneleri izleyicileri kahkahaya boğmuştu.

Adadaki denizin güzelliği, suyun berraklığı izleyicilerde merak uyandırdı. Ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi.

Recep İvedik 4 filminde ıssız ada diye izlediğimiz ada, bakın aslında neresiymiş...

Issız ada diye izlediğimiz yer bakın neresi çıktı!

Recep İvedik 4 filminde ıssız ada çekimleri Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında çekildi.

Konusu: Çocukluğunun geçtiği futbol sahasının satıldığını öğrenen Recep İvedik, arsayı geri alabilmek için yarışma programına katılır. Ucunda para ödülü olan yarışmada ıssız ada maceraları işlenir.

Oyuncu kadrosu

Şahan Gökbakar-Recep İvedik

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı-İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz-Halil İbrahim

Halil İbrahim Yılmaz-Necati

Barış Bulut-Taylan

Gülşah Yanaş-Gaye

Berna Üçkaleler-Simge

Aziz Karakaya-Apaçi Serkan

Ekrem Aral Tuna-Arif

Ece İncebay-Aslıhan

Caner Tanrıverdi-Cenk

Serkan Sağdıç-Burak