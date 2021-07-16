Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları | Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu Recep İvedik 4 filmi, 16 Temmuz Cuma akşamı Kanal D ekranlarında yerini alacak. Peki Recep İvedik 4 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler

Komedi türündeki Recep İvedik serisinin 4. filmi olan Recep İvedik 4, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Başrollerinde Şahan Gökbakar, Cem Korkmaz, Ali İhsan Varol gibi isimlerin yer aldığı film 2014 yılında vizyona girdi.

Senaryosunu başrol karakter Recep İvedik'e hayat veren başarılı oyuncu Şahan Gökbakar'ın kaleminden çıkan filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Peki Recep İvedik 4 filmi konusu nedir? Recep İvedik 4 oyuncuları kimlerdir? İşte Recep İvedik 4 filmi konusu ve oyuncuları...

RECEP İVEDİK 4 KONUSU

Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden beri futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kulanmaktadırlar.

Recep, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek için kendi başına satın almaya karar verir.

Bulduğu yöntemlerle -kahve ahalisinden para toplamak, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışmak, böbreğini ve diğer organlarını satmaya çalışmak gibi- arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulan Recep'i maldivlerde zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI