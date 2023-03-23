Recep İvedik 6 filmi bakın nerede çekilmiş! Kenya diye izlediğimiz yer meğerse... Recep İvedik film serisinin sevilen filmi olan Recep İvedik 6, bu akşam televizyon ekranlarında seyirci ile buluşacak. Recep İvedik 6 filminde Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya giden Recep ve Nurullah'ın o sahneleri bakın nerede çekilmiş...

Çamaşırhane Film imzalı Recep İvedik serisinin 6.sı olan Recep İvedik 6, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Recep İvedik 6 filminin yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar oturdu. Senaryosunu ise Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar kaleme aldı.

Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi’nin yer aldığı komedi filmi, 2019 yılında vizyona girmiş, o dönemde izlenme rekorları kırmıştı.

Filmde kuru fasulye festivali için Konya’ya doğru yola çıkan Recep İvedik ve arkadaşı Nurullah, yolculuğun sonunda kendilerini Kenya’da buluyor.

İki düşman yerli kabilenin arasında kalan Recep ve Nurullah, Türkiye’ye geri dönmenin yolunu arıyor. Ancak bu durum o kadar kolay olmuyor.

Kenya olarak çekilen sahnelerin aslında nerede çekildiğini duyan ise şaşıp kalıyor. Bakın Recep İvedik 6 filmi hangi ülke ve hangi şehirde çekilmiş…

Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi?

2019 yılında vizyona girmiş olmasına rağmen Recep İvedik 6 filminin nerede çekildiği halen merakla araştırılıyor. Çekimlerin bir bölümü Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında yapıldı.

Filmdeki sahnelerin çoğu konu olarak Kenya ülkesinde geçiyor. Fakat filmin çekildiği yer Bursa'nın Karacabey ilçesi.

Filmin konusu nedir?

Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar.

Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar.

Recep İvedik 6 oyuncuları

· Şahan Gökbakar - Recep İvedik

· Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

· Mbaye Dieng - Songa

· Chidi Benjamin John - Nahu Sef

· Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

· Lorraine Kadye - Zouya

· Somer Karvan - Tur rehberi Ersin