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    Recep İvedik 7 ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? 'Kral geliyor'

    Merakla beklenen Recep İvedik 7'nin vizyon tarihi ve yayınlanacağı kanal netleşti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 10:05
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    Recep İvedik 7 ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? 'Kral geliyor'

    Komedyen Şahan Gökbakar'ın hem senaryosunu yazdığı hem de oynadığı "Recep İvedik", 7.kez vizyonda olacak.

    2008 yılında vizyona giriş yapan "Recep İvedik", büyük gişe başarılarıyla devam eden serinin son filmi "Recep İvedik 6", 2019 yılının sonbaharında vizyona girmişti.

    İzleyiciler, Recep İvedik'in devamı gelecek mi merak ederken Şahan Gökbakar, setten paylaşımı ile müjdeyi duyurmuştu.

    Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 7 hakkındaki detaylar netleşti.

    Çekimleri Ayvalık'ta tamamlanın filmin yayın tarihi ve kanalı açıklandı.

    Recep İvedk 7 ne zaman, hangi kanalda?

    Recep İvedik serisinin yeni filmi 9 Aralık tarihinde Disney Plus isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanacak.

    Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

    Recep İvedik 7 ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Kral geliyor #1

    Recep İvedik 7 konusu

    serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor.

    Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.

    Recep İvedik 7 ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Kral geliyor #2


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