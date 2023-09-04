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Recep İvedik 7 nerede, hangi ilçede çekildi? Recep İvedik'in köyü bakın neresiymiş… Abone Olun

Recep İvedik 7 nerede, hangi ilçede çekildi? Recep İvedik'in köyü bakın neresiymiş… Recep İvedik film serisinin sonuncusu olan Recep İvedik 7, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yer alacak. İzleyicileri kahkahaya boğacak olan filmde, Recep İvedik’in maceraya atıldığı köyün neresi olduğu merak ediliyor. İşte Recep İvedik’in köyü…

ensonhaber.com Ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın canlandırdığı Recep İvedik, maceraları ve espri dolu anları ile izleyicileri kahkahalara boğmaya devam ediyor. Recep İvedik serisinin sonuncu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında ilk kez seyirciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıl Disney Plus’ta yayınlanan Recep İvedik 7 filminin yönetmenliğini Togan Gökbakar üslendi. Senaryosunu ise Şahan Gökbakar kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Öznur Serçeler, Nurullah Çelebi, Murat Dalkılıç gibi isimlerin yer aldığı film çekim mekanıyla da merak uyandırdı. Filmde Recep İvedik’in şehir hayatından bunalarak taşındığı, babaannesinden miras kalan köyü araştırılmaya başladı. Bakın o köy neredeymiş… Recep İvedik 7 filmindeki köy bakın neresiymiş! Recep İvedik 7 filminde Recep’e babaannesinden miras kaldığı için yerleştiği o köy İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Kozak Yaylası’dır. Recep İvedik 7 konusu Recep İvedik, şehirdeki hayat pahalılığından dolayı yaşam şartlarının ağırlaşması üzerine İstanbul'u terk edip babaannesinin köyündeki evinde yaşamaya karar verir. Köye vardığı zaman köyün tam üstüne yapılacak ve doğaya bir o kadar da zarar verecek bir projenin planlandığını öğrenir. Arkadaşı Nurullah ve komşusu Büşra ile projeyi engelleyip köyü kurtarmak üzere çalışmalara başlarlar. Recep İvedik 7 oyuncu kadrosu Şahan Gökbakar Öznur Serçeler Murat Dalkılıç Nurullah Çelebi İrfan Kangı Murat Ergür Eray Türk

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