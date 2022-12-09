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    Recep İvedik 7 nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Recep'in köyü...

    Disney Plus platformunda izleyicilerle buluşan Recep İvedik 7'nin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte Recep İvedik 7'nin çekim yeri...
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:16
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    Recep İvedik 7 nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Recep'in köyü...

    Milyonların merakla beklediği Recep İvedik serisinin yeni filmi, 9 Aralık itibariyle yayınlandı.

    Dijital içerik platformu Disney Plus'ta gösterime giren Recep İvedik 7, ilk saatlerden itibaren büyük bir ilgi gördü.

    Şahan Gökbakar'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı Recep İvedik 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla beğeni topladı.

    Recep, yeni filmde köyünü koruma macerasına giriyor. İzleyiciler ise Recep İvedik 7 nerede çekildi merak ediyor.

    Recep İvedik 7'nin çekim yeri araştırma konusu haline geldi. Peki Recep İvedik 7 nerede, hangi şehirde çekildi? Recep İvedik 7 köyü neresi?

    Recep İvedik 7 nerede çekildi?

    Recep İvedik 7 filminin çekimleri Ege Bölgesi’nde bulunan İzmir’de yapılmıştır. Filmin çekimlerinde özellikle İzmir’in ilçesi Bergama’da yer alan Kozak yaylası kullanılmıştır.

    Köy sakinleri dizide figüran olacak görev aldı.

    Recep İvedik 7 nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Recep in köyü... #1

    Recep İvedik 7 konusu

    Serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar veriyor.

    Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılıyor.

    Recep İvedik 7 nerede, hangi şehirde çekildi? İşte Recep in köyü... #2


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