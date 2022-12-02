Şahan Gökbakar'ın seri halinde hazırladığı Recep İvedik, yeni seri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Recep İvedik 7 olarak fragmanı görücüye çıkan filmin detayları gündem oldu.

İlk olarak 2008 yılında yayınlanan Recep İvedik, Şahan Gökbakar önderliğinde 6 seri halinde hazırlandı ve sinemaseverlerle buluştu.

Yayınladığı tüm serilerde büyük bir başarı elde eden Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin çekimlerine başladığını duyurmuştu.

Son olarak 2019 yılında seyirci karşısına çıkan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'nin tanıtım filmini de geçenlerde yayınladı.

Yayınlanan tanıtım filmi diğer serilerde olduğu gibi ilgi çekmeyi başarırken, sinemaseverler detaylar üzerinde araştırma yapmaya başladı.

Gülmeyi özleyen ve Recep İvedik hayranı olanlar, ne zaman yayınlanacağını ve en önemlisi sinemada yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Bir dönem yaşanan sinema ile ilgili problemlerin ardından vizyonda çok fazla film yer almamaya başladı. Akabinde Türkiye'de yayına başlayan dijital pltaformlar, sinemaya gidişi azalttı.

Recep İvedik 7'nin bir dijital platformda mı yoksa sinemada mı yayınlanacağı da merak konusu oldu.

Peki, Recep İvedik 7 nereden izlenir, hangi oyuncular kadroda? Adım adım yeni filmin detayları...

Recep İvedik 7 nereden izlenir?

Recep İvedik 7, Disney Plus platformu üzerinden yayınlanacak. Birçok Türk oyuncu ile anlaşan ve yeni projeler yayınlauan Disney, Recep İvedik 7'nin de yeni kapısı olmuş oldu.

Ayvalık’ta çekilen filmin 9 Aralık’ta yayınlanması planlanıyor. Serinin hayranlarını sevindiren bu güzel gelişmeyi ise Şahan Gökbakar ve Disney Plus sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Recep İvedik 7'nin kadrosunda kimler yer alıyor?

Recep İvedik 7'nin oyuncu kadrosu içerisinde ünlü isimler bulunuyor. Recep İvedik'i Şahan Gökbakar canlandırırken kadroda; Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler yer alıyor.

Recep İvedik 7'nin konusu nedir?

Daha önce farklı farklı konular ile hayranlarının karşısına çıkan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'de köye göç ediyor. Recep İvedik'in köydeki yaşamanını konu alacak olan film, izleyenleri yine gülme krizine sokacak.

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

RECEP İVEDİK 7 FRAGMAN İZLE