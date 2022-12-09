Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Recep İvedik 7 filminin ne zaman çıkacağı ve nerede yayınlanacağı araştırılıyor. İşte merak edilenler...

İlk olarak 2008 yılında çıkan Recep İvedik, serinin son filmiyle izleyici karşısına çıkıyor. Recep İvedik 7 bugün yayına giriyor.

Serinin bütün filmlerinde gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 7’nin tanıtım videosunu yayınlamıştı. Yayınlanan tanıtım filmi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Recep İvedik severler, filmin sinemada yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Filmin yayın kanalı ve ne zaman çıkacağı araştırılıyor.

Recep İvedik 7 çıktı mı?

Çekimleri geçtiğimiz yaz ayında gerçekleşen Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik filmi 9 Aralık 2022 tarihinde yayınlanıyor.

Recep İvedik 7 nereden izlenir?

Recep İvedik 7, Disney Plus platformu üzerinden yayınlanıyor. Birçok Türk oyuncu ile anlaşan ve yeni projeler yayınlayan Disney Plus, Recep İvedik 7'nin de yeni kapısı oldu.

Filmin konusu

Daha önce farklı farklı konular ile hayranlarının karşısına çıkan Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7'de köye göç ediyor. Recep İvedik'in köydeki yaşamanını konu alacak olan film, izleyenleri yine gülme krizine sokacak.

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Oyuncu kadrosu

Recep İvedik 7'nin oyuncu kadrosu içerisinde ünlü isimler bulunuyor. Recep İvedik'i Şahan Gökbakar canlandırırken kadroda; Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimler yer alıyor.