Recep İvedik 8 çıkacak mı? Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Recep İvedik serisinde Nurullah karakterine hayat veren oyuncu Nurullah Çelebi Recep İvedik 8 filminin ne zaman çıkacağı hakkında konuştu. İşte Recep İvedik 8'in yayınlanacağı tarih..

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın başrolde yer aldığı Recep İvedik serisi ülkemizde en çok izlenen yerli yapımlar arasında yer alıyor. Şu ana kadar 7 serisi çıkan Recep İvedik'in son filmi olan Recep İvedik 7 geçtiğimiz aylarda Disney Plus platformunda yayınlandı. Her serisi milyonlarca izlenen Recep İvedik büyük bir hayran kitlesine sahip. Her filmi iple çeken serinin hayranları Recep İvedik 8 hakkında araştırma yapmaya başladı. Recep İvedik 8'in çıkıp çıkmayacağı merak edilirken seride Nurullah karakterine hayat veren oyuncu Nurullah Çelebi müjdeyi verdi. Depremzede çocuklar için bir gösteride sahne alan Nurullah Çelebi gösteri sonrası yöneltilen sorulara yanıt vererek Recep İvedik 8'in çıkacağı tarihi açıkladı. Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak? Oyuncu Nurullah Çelebi, Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak sorusuna 2 yıl sonra yanıtını verdi.