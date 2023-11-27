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Recep İvedik damgası! Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o filmler..

Recep İvedik damgası! Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi belli oldu! İşte o filmler.. Box Office Türkiye, Türkiye'de on yıllık dönemlere göre gişe rekortmeni filmleri derledi. İşte Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi..

ensonhaber.com Türk sinema tarihinini son 10 yılda en çok izlenen yapımları belli oldu. Box Office Türkiye, Türkiye'de on yıllık dönemlere göre gişe rekortmeni filmleri derledi. Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi sosyal medyada dikkat çekti. İzleyiciler en çok hangi Türk filmlerinin izlendiğini merak etmeye başladı. İşte Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi.. Türk sinema tarihinin en çok izlenen 10 filmi 1- Recep İvedik 5 (7.4 Milyon) 2- Recep İvedik 4 (7.3 Milyon) 3-Düğün Dernek (6.9 Milyon) 4- Fetih 1453 (6.5 Milyon) 5- Müslüm (6.4 Milyon) 6- Düğün Dernek 2: Sünnet (6 Milyon) 7- Ayla (5,5 Milyon) 8- Bergen (5,4 Milyon) 9- 7. Koğuştaki Mucize (5,3 Milyon) 10 - Aile Arasında (5,2 Milyon)