Recep İvedik'in Büşra'sı Öznur Serçeler duru güzelliği ve fiziğiyle akılları aldı! 'Bir içim su'

Recep İvedik'in Büşra'sı Öznur Serçeler duru güzelliği ve fiziğiyle akılları aldı! 'Bir içim su'

Recep İvedik 7 filminde Şahan Gökbakar ile başrolü paylaşan Öznur Serçeler, Büşra karakterini canlandırıyor. Serçeler'i araştıran izleyiciler ise, sosyal medyadaki karelerine hayran kalıyor.

Şahan Gökbakar'ın sevilen serisi Recep İvedik, 7. filmiyle izleyicilerle buluştu. DisneyPlus'ta yayınlanan Recep İvedik 7'de dikkat çeken karakterlerden birisi de Büşra oldu.

Recep ile Büşra'nın köylerini korumak için atıldıkları macerayı konu edinen filmde Öznur Serçeler dikkat çekti.

Hayat Devam Ediyor, Aşkın Kanunu, Merhamet, Erkenci Kuş ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Öznur Serçeler, oyunculuğu ve güzelliğiyle beğeni topladı.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Serçeler'in paylaşımlarını görenler, beğenmeden geçemedi.

Recep İvedik'in yeni güzeli

35 yaşındaki Öznur Serçeler, Instagram'da 1.7 milyon takipçisiyle her anını paylaşıyor.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen oyunuc, fiziğiyle de kendine hayran bırakıyor.

Birbirinden cesur ve iddialı pozlara imza atan Öznur Serçeler, Recep İvedik izleyicilerinden tam not aldı. Öyle ki, güzel oyuncuya "Recep Abi'nin yeni aşkı" yorumları yapıldı.