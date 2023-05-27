Recep İvedik'in güzeller güzeli Sibel'i son haliyle büyüledi! Fatma Toptaş yıllara meydan okuyor Şahan Gökbakar'ın unutulmaz film serisi Recep İvedik ilk filmiyle bu akşam ekranlarda yer alacak. Filmde Sibel karakterine hayat veren Fatma Toptaş, son haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmemiş.

2008 yılında gösterime giren ve gişe rekorları kıran Recep İvedik filmi bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik isimli karakteri canlandırdığı film serisi toplamda 7 filmden oluşuyor. Geçtiğimiz yıl son filmiyle izleyici karşısına çıktı.

Bu akşam ilk filmiyle ekranlara gelecek olan Recep İvedik'te Sibel karakterini canlandıran Fatma Toptaş değişimiyle gündeme geldi.

Şimdilerde 40 yaşında olan Fatma Toptaş, birçok dizi ve filmde gösterdiği oyunculuk performansıyla adından söz ettiriyor.

Vay Başıma Gelenler, Annem, Bay Yanlış, Herkes mi Aldatır? gibi projelerde yer alan Fatma Toptaş, kusursuz fiziğiyle herkesi büyülüyor.

Yıllar onu teğet geçmiş

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncunun son hali takipçilerini mest etti. Güzelliğinden ödün vermiyor.

Güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982 yılında Mersin’de dünyaya geldi. Ünlü oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Fatma Toptaş, oyunculuk kariyerine 2007 yılında başladı. Kanal D’de yayınlanan Bıçak Sırtı dizisinde ve Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Başarılı oyuncu 2008 yılında bu akşam ekranlara gelecek olan Recep İvedik filminde Şahan Gökbakar’ın çocukluk aşkı Sibel’i canlandırdı. Bununla birlikte birçok projede başarısını gösterdi.