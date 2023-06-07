Recep İvedik'in Küfürbaz Nine'si hakkında şoke eden detay! Kimse tahmin etmiyordu... Recep İvedik film serisinde Babaanne karakterini canlandıran Gülsen Özbakan'ı merak eden izleyiciler, karşılaştıkları gerçek karşısında şoke oldu.

Şahan Gökbakar'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Recep İvedik serisi, popülerliğini koruyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanan Recep İvedik, komik sahneleriyle kahkahalar attırıyor. Recep İvedik ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 2017'de vefat etti Filmde Recep'in babaannesi rolüyle izleyicileri güldüren Gülsen Özbakan Enginer'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 77 yaşında yaşama veda eden oyuncu, sevenlerini yasa boğdu. Kış Uykusu, Geniş Aile, Teyzanne gibi yapımlarda da rol alan Özbakan'ın vefatını öğrenen izleyiciler, şaşkınlık yaşadı.