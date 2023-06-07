Recep İvedik'in Küfürbaz Nine'si hakkında şoke eden detay! Kimse tahmin etmiyordu...

Şahan Gökbakar'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı Recep İvedik serisi, popülerliğini koruyor.
Zaman zaman televizyon ekranlarında da yayınlanan Recep İvedik, komik sahneleriyle kahkahalar attırıyor.
Recep İvedik ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
2017'de vefat etti
Filmde Recep'in babaannesi rolüyle izleyicileri güldüren Gülsen Özbakan Enginer'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
77 yaşında yaşama veda eden oyuncu, sevenlerini yasa boğdu.
Kış Uykusu, Geniş Aile, Teyzanne gibi yapımlarda da rol alan Özbakan'ın vefatını öğrenen izleyiciler, şaşkınlık yaşadı.