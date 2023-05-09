Reha Muhtar: Fatih Altaylı'da utanma duygusu yoktur Televizyon dünyasının ünlü ismi Reha Muhtar, Habertürk'teki programına Mehmet Aslantuğ'u konuk alan Fatih Altaylı'yı, Ahmet Kaya ve 28 Şubat üzerinden topa tuttu.

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Oyuncu ve Türkiye İşçi Partisi Muğla Milletvekili Adayı Mehmet Aslantuğ, dün Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Programla ilgili televizyon dünyasının ünlü ismi Reha Muhtar'dan bir paylaşım geldi.

Muhtar, paylaşımında Fatih Altaylı'yı topa tuttu.

Altaylı günah çıkartıyor

Muhtar, yıllar önce Ahmet Kaya ile ilgili "Parayı veren Ahmet'i alır." ifadesini kullanan Altaylı'nın, programına Mehmet Aslantuğ'u alarak günah çıkarttığını söyledi.

Altaylı'nın 28 Şubat'ta Tansu Çiller'in evinden ayrılmadığını da sözlerine ekleyen Reha Muhtar, Altaylı'nın başörtülü vatandaşlara ağır ifadeler kullandığını belirtti.

Muhtar son olarak, Fatih Altaylı'da utanma duygusu olmadığını da sözlerine ekledi.

"Bunlarda utanma duygusu yoktur"

Reha Muhtar'ın Fatih Altaylı ile ilgili paylaşımı şöyle:

"PARAYI VEREN AHMET’i (KAYA’yı) ALIR Demişti FATİH ALTAYLI… Şimdi Güya Mehmet Aslantuğ Karşısında Günah Çıkartıyor!!! 28 Şubat’ta Çiller’in Evinin Önünde Düdük Çalıyordu. Başörtülü Kızlara Fahişe Diyordu. Bunda Utanma Duygusu Yoktur Maalesef:)"

Ahmet Kaya'ya destek vermişti

Öte yandan Ahmet Kaya, 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği ödül töreninde "Kürtçe kaset çıkaracağım." dediği için bir grup tarafından saldırıya uğramış, üzerine çatal fırlatılmıştı.

Mehmet Aslantuğ ise o gece, gazeteci Savaş Ay ile birlikte Ahmet Kaya'ya destek vermişti.