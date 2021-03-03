Reha Muhtar, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bunun üzerine Reha Muhtar’ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Reha Muhtar kimdir?

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Reha Muhtar, Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Bunun üzerine vatandaşlar tarafından ''Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Peki, Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte, bir dönemin en parlak sunucularından olan Reha Muhtar'ın hayatı ve biyografisi..

REHA MUHTAR KİMDİR?

21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Reha Muhtar Türk televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusudur.

Babası, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştığı için kış aylarında Ankara'da, yazları ise İstanbul'da yaşamışlardır.

İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamlamıştır.

İş yaşamına 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başlamış ve 1985 yılında Milliyet gazetesinden ayrıldıktan sonra TRT'ye geçmiştir. Atina’da TRT muhabiri olarak tanınan Muhtar, Atina yıllarında Yunanistan briç şampiyonu olmuştur.

1991 yılında "Ateş Hattı" programını hazırlamaya başlamıştır. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçen Muhtar, 1994 yılında Kanal D'nin satılması nedeniyle Kanal D'den ayrılarak TRT'ye dönüş yapmıştır.

1995 yılında TRT'den tekrar ayrılan başarılı sunucu, Star TV'ye geçiş yapmış ve kısa bir süre bu kanaldan da ayrılarak Kanal D'ye dönmüştür. 1996 yılında Kanal D'den Show TV'ye geçern Muhtar, burada ana haber sunucusu ve haber genel yayın yönetmeni olarak görev almıştır.

2000 yılında Akşam Gazetesi'ne başlamış ve 2002 yılında Show TV'den ve Akşam Gazetesi'nden ayrılan Muhtar, Star TV'ye geri dönmüştür.

2004 yılında ATV'ye geçerek Akademi Türkiye jürisi olmuş ve Sabah Gazetesi'ne geçmiştir. 2006 yılında Ciner Medya Grubu'ndan ayrılan Reha Muhtar, Show TV'ye dönerek PişşTi adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2007 yılında FOX'a geçerek Çapraz Ateş programını, 2009 yılında da CNN Türk'te "Çok Farklı" programının sunuculuğunu yapan Muhtar, Vatan Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir.

ÇALIŞTIĞI GAZETELER

1983-1985 Milliyet

2000-2002 Akşam

2003 Star

2004-2006 Sabah

2006 Vatan

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI