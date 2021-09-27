Rekor dizilerin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu'na mahkeme şoku: Zorla getirilecek

Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı gibi reyting rekoru kıran dizilerin kitaplarının yazarı Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu hakkında mahkeme ‘zorla getirilme’ kararı verdi.

Kitaplarından uyarlama yapımlarla dizi sektörüne yeni bir soluk kazandıran Psikolog ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Kök hücre tedavisi doktoru Yüksel Büküşoğlu'nun eski sevgilisi psikolog Kübra Arlı Bosuter hakkında açtığı davada, mahkemeden karar çıktı.

ZORLA GETİRİLECEK

Bosuter'in çalıştığı kliniğin sahibi olan ve Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin uyarlandığı kitapların yazarı Prof. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun tanık sıfatıyla 'zorla getirilmesine' karar verdi.

KRT TV'nin haberine göre, daha önce tüm çağrılara rağmen mahkemeye gelmeyen Budayıcıoğlu, Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 28 Eylül günü görülecek duruşmaya polis eşliğinde, zorla getirilecek.

Duruşma 28 Eylül Salı günü saat 11.50'de başlayacak.