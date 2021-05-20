Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir? Resimdeki Sevgili oyuncu kadrosu..

Resimdeki Sevgili filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir? İşte Resimdeki Sevgili filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Resimdeki Sevgili filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 00.15'te Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Güzide Balcı ve Mehtap Köroğlu'nun oturduğu, başrollerinde Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları gibi isimlerin yer aldığı romantik türdeki Resimdeki Sevgili, film severlerin ilgisini görüyor.

Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken fil, iİzleyicilerini romantizme doyuracak. Romantik film sevenler, Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir? İşte Resimdeki Sevgili oyuncu kadrosu...

RESİMDEKİ SEVGİLİ KONUSU NEDİR?

Oldukça başarılı ve ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kollarında hayatını kaybeder.

Bu acı olayın ardından travma yaşayan Engin'i kan tutmaya başlar. Bu nedenle mesleğini yapamaz hale gelen Engin, tüm çevresini kaybeder ve inzivaya çekilir.

Yaşamdan kopuk şekilde hayat sürerken karşısına Süreyya isminde bir kadın çıkar. Her ikisi de inatçı ve fevri olan Engin ve Süreyya zamanla birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar. Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ OYUNCULARI KİMLER?