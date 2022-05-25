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    Resmi Gazete 25 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 25 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 09:01
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    Resmi Gazete 25 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 25 Mayıs 2022 tarihli ve 31846 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik ve Sağlık Bakanlığı Atama Kura Takvimi Resmi Gazete'de Yayımlandı.

    Peki, 25 Mayıs 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları...

    25 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    –– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

    –– Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararları

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2018/5075 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2019/10405 Başvuru Numaralı Kararı

    Danıştay Kararı

    –– Danıştay Onüçüncü Dairesine Ait Karar

    Resmi Gazete 25 Mayıs 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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