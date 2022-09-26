Reynmen yolun ortasında dudak dudağa...Sevgilisi Instagram'ı salladı

Reynmen olarak tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Emire Cansu Kurtaran ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili Londra sokaklarında dudak dudağa adeta düşamn çatlattı.

6 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Aktaş, Reynmen lakabı ile tanındı ve ünlenmeye başladı.

Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü'nde okuyan Aktaş, sosyal medya dışında da çıkardığı şarkılarla adından söz ettirdi.

Derdim Olsun ve Ela isimli parçaları ile ünlenen Yusuf Aktaş, aşk hayatıyla da sosyal medyanın gündemine düştü.

Yaşadığı ilişkiler ve yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren sosyal medya fenomeni, son olarak yine aşk hayatıyla konuşuldu.

Reynmen'in eski Miss Turkey finalistlerinden Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın Londra caddelerindeki samimi halleri ise hayranları tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Dudak dudağa aşk

Sevgili olan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, Londra sokaklarında samimi bir şekilde görüntülendi.

Kurtaran'ın cadde ortasında sevgilisi Reynmen'in saçını okşaması dikkat çekti.

Hayranları ise o anları cep telefonuyla görüntüledi. Video sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Miss Turkey 2017 finalistlerinden olan Emire Cansu Kurtaran, İngiltere'de üniversite okuyor. 26 yaşındaki eski model, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.