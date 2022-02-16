Reyting canavarı bir dizinin daha kabusu oldu, izleyiciler şok oldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

Reyting canavarı bir dizinin daha kabusu oldu, izleyiciler şok oldu! İşte sevilen dizinin final tarihi

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, reyting kurbanı olan diziler arasında yerini aldı. Başrolünde Doktor Hanım rolüyle Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin final tarihi açıklandı.

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, senaryosunu ise Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, her bölümüyle izleyiciye duygu dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu'nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan OGM Pictures imzalı Kırmızı Oda dizisi, farklı hikayesi ve başarılı konuk oyuncuları ile büyük ilgi görüyor.

Başrolünde Doktor Manolya Hanım rolüyle Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi, son olarak Erkan Petekkaya ile tekrar anlaşma sağlamıştı.

Ancak ilk sezonda hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Delikanlı Sadi'nin hikayesi de reytinglerde istenen sonucu getirmedi.

Durum böyleyken cuma akşamlarına damgasını vuran diziden hayranlarını üzen bir haber geldi.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

İkinci sezona büyük umutlarla başlayan Kırmızı Oda dizisinin final fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre sevilen dizi, 18 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 61. bölümüyle final yapacak.

Final fragmanında Gülseren Budayıcıoğlu'nun söylediği, "Bölümler boyu sizleri üzdük, hüzünlendirdik. Hatta ağlattık. Hiç olmazsa bu hikayelerinin sonunu mutlu bitirelim istedik." sözler dikkati çekti.

Öte yandan Delikanlı Sadi'nin babası ile hesaplaştığı ancak ona zarar vermediği görüldü. Tuna'nın evlenmesi ise fragmanın son sahnesine damga vurdu.