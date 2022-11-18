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- Reyting savaşı sona erdi: 17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!
Reyting savaşı sona erdi: 17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları açıklandı! İşte zirvenin sahibi!
17 Kasım 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları açıklandı. İşte dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar...
- 18.11.2022 - 11:33
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyordu.
Dün akşam, Camdaki Kız, Aldatmak, Duy Beni dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
Dizi ve programları izlemeyi seven vatandaşlar, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor.
Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? İşte 17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları...
17 Kasım 2022 Perşembe reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak”, dizisi, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” dizisi yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Aldatmak” 3.sırada TV8'de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yarışması yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
AB İLK 10 PROGRAM
20+ABC1 İLK 10 PROGRAM