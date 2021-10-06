Kemik izleyicisi bulunan dizilerin ekrana dönmesiye birlikte yaz döneminde hayatımıza giren dizilerin birçoğu reytinglerde dikiş tutturamayıp final kararı aldı. İşte reyting savaşını kaybeden 9 dizi..

Gün geçmiyor ki yeni bir ''final yaptı'', ''yayından kaldırılıyor'', ''reytinglere kurban gitti'', ''ekran macerası sona erdi'', ''fişi çekildi'' haberleri görmeyelim diziler hakkında.

Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu neydi, oyuncuları kimlerdi farkında bile olmadan her şey çabucak başlamış ve bitmiş oluyor. Yani kanalların dizi temposuna ayak uydurmak bir hayli zor.

Sezon finali yapan dizilerin ekrana dönmesi ve dev bütçeli projelerin yayın hayatına başlaması ile birlikte yaz döneminde hayatımıza giren dizilerin birçoğu reytinglerde beklenenin altında kaldı.

Hatta sadece yaz dizileri değil sezona iddialı bir giriş yapan ve birbirinden başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı yeni diziler de reytinglere kurban gitti.

Dizi sirkülasyonunun yoğun olarak yaşandığı bu dönemde ''Hangi diziler final yaptı?'' sorusuna yanıt olabilecek nitelikte bir haber derledik. İşte reyting savaşını kaybeden 9 dizi...

1. CAM TAVANLAR

Başrollerinde Kubilay Aka ve Bensu Soral'ın yer aldığı Show TV'nin Ojo Pictures imzalı Cam Tavanlar dizisi, reytinglerde istenileni vermedi. Partnerleri uyumsuz bulunan dizi, çekim sahneleriyle de izleyiciyi kendine çekemedi.

Dolayısıyla 8. bölümde final yapan Cam Tavanlar dizisi, ekran macerasına veda eden ilk yaz dizisi oldu.

2. AŞKIN TARİFİ

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Kanal D'nin NTC Medya imzalı Aşkın Tarifi dizisi, 13. bölümde ekranlara veda etti.

Erkeğin fakir kadının zengin olduğu bir mahalle dizisi havası olan Aşkın Tarifi dizisi de kötü giden reytingler nedeniyle final kararı alan dizilerden.

3. KAZARA AŞK

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Star TV'nin Koliba Yapım imzalı dizisi Kazara Aşk'ın ekran macerası da 13. bölümde sona erdi.

Sessiz bir şekilde yayın hayatına başlayan Kazara Aşk dizisi, bir anda büyük çıkış yakalasa da kanalın dram ağırlıklı dizileri ekrana getirmek istemesi nedeniyle fişi çekilen yapımlar arasında yerini aldı.

4. İKİMİZİN SIRRI

Başrollerinde Leyla Feray ve Aras Aydın'ın yer aldığı ATV'nin Üs Yapım imzalı İkimizin Sırrı da ekrana tutunamadı.

Çocuğuyla ayakla durmaya çalışan güçlü bir kadının hikayesini ele alan İkimizin Sırrı dizisi 10. böülümde ekrana veda etmek durumunda kaldı.

5. BAŞ BELASI

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı ATV'nin ARC Film imzalı Baş Belası dizisi, eğlenceli ve heyecan dolu hikayesi ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.

Reytingleri kötü giden Baş Belası dizisini kurtarmak için yayın gününde değişikliğe gidilmişti. Ancak dizi, gününün değişmesine rağmen reytinglerde istenileni yakalayamadı ve 13. bölümde ekrana veda etti.

6. UZAK ŞEHRİN MASALI

Başrollerinde Barış Kılıç, Timur Acar ve Aslıhan Güner'in yer aldığı FOX TV'nin 25 Film imzalı Uzak Şehrin Masalı dizisinin ekran macerası oldukça kısa sürdü.

Yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Uzak Şehrin Masalı dizisi, Teşkilat, Yargı, MasterChef Türkiye gibi güçlü yapımların yarattığı reyting savaşına dayanamadı.

Yeni dönemin en güçlü dram yapımlarından birisi olarak görülen dizi, 5. bölümle birlikte ekranlara veda etme kararı aldı.

7. BAHT OYUNU

Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in yer aldığı Kanal D'nin ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisi, yayın hayatına hızlı bir başlangıç yaptı.

Ancak son dönemlerde reytinglerde büyük düşüş yaşayan Baht Oyunu dizisi için de final kararı alındı. Yaz dizilerinin en sevileni olan Baht Oyunu, 17. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

8. İÇİMİZDEN BİRİ

Başrollerinde Özge Yağız ile Bora Akkaş ikilisinin yer aldığı Show TV'nin İçimizden Biri dizisinin ilk 3 bölümde reytingleri iyi gelmeyince günü değiştirilmişti.

Yeni gününde de kötü reytingler elde eden İçimizden Biri dizisi, 6. bölümde ekranlara veda etme kararı aldı.

9. SON YAZ

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancakturan'ın yer aldığı FOX TV'nin O3 Medya imzalı Son Yaz dizisinden de üzücü haber geldi.

Geçen sezon zengin oyuncu kadrosuyla reytinglerde zirveyi yakalayan Son Yaz dizisinin ikinci sezon hikayesinde baştan aşağı değişikliğe gidilmişti.

Ancak ikinci sezonunda beklediği ilgiyi göremeyen Son Yaz da 26. bölümde ekranlara veda ediyor.