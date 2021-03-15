Reyting sıralamasında 1 numara: Teşkilat

TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşan Teşkilat dizisinin ikinci bölümünde de heyecan oldukça yüksekti. Dizi, rakiplerinin önüne geçerek reyting sıralamasında zirveye yerleşti.

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan TIMS&B Productions’ın yapımını üstlendiği Teşkilat dizisi, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Teşkilat dizisi, 14 Mart reyting sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen Teşkilat, 2. sırada Teşkilat dizisinin özeti, 3.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan Survivor yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Teşkilat, 2.sırada Teşkilat dizisinin özeti, 3.sırada TV8’de yayınlanan Survivor yer aldı.

Teşkilat dizisini reytinglerde zirveye taşıyan oldukça başarılı sahneler ekrana geldi.

YABANCI AJANIN YAKALANDIĞI OPERASYON SAHNESİ

Teşkilat dizisinin ikinci bölümünde; Türkiye aleyhine çalışan yabancı bir ajanın insan kaçakçılarıyla yurt dışına kaçma planı, başarılı bir operasyonla çökertildi.

Dizinin 3. bölümünün fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda, izleyicileri oldukça heyecanlandıran sahneler yer alıyor.

Teşkilat dizisinde gecenin sahnesi VİDEO

Teşkilat 3. Bölüm Fragman TIKLA İZLE

DİZİNİN GENEL HİKAYESİ

Sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazan İHA ve SİHA’ların merkezine bir saldırı düzenlenir. Saldırıda ülkenin güvenliğini sağlayan mühendisler öldürülür ve merkezde bulunan önemli bilgiler çalınır. Saldırıyı düzenleyen karanlık yapıyla daha etkin mücadele için bir tim kurulmasına karar verilir ve bu görev teşkilatın en kıdemli isimlerinden Mete Bey’e verilir.

Birçok gizli operasyona imza atacak ve çalınan bilgilerle kurulacak hain tuzakları önleyecek bu tim için, her biri alanında uzman, ülkenin en başarılı istihbaratçıları seçilir. Ancak görevi kabul etmeleri için çok önemli bir şart vardır: Ölmeyi kabul etmeleri! Hepsi resmi olarak ölecek ve cenaze merasimleri yapılacaktır! En yakınları da dahil olmak üzere kimse yaşadıklarını bilmeyecektir. Vatan için çok önemli bu görevi kabul eden herkes; aileleri ve kendilerini tanıyanlar için, artık birer ölü olacaktır…

Mete Bey, ekipte yer almasını düşündüğü isimlere tek tek ölmeyi teklif eder. Ekip üyeleri içlerindeki vatan sevdasıyla arkalarında ailelerini bırakarak bu teklifi kabul ederler. Artık, kimsenin varlıklarını bilmediği insanlar olarak görevleri, İHA-SİHA merkezine baskın düzenleyen teröristleri ve onların işbirlikçilerini ortaya çıkararak, şehit edilen mühendislerin intikamını almaktır. Vatan uğruna ‘yaşarken ölen’ bu ekip, yaşadıklarını hiç kimseye belli etmeden zorlu operasyonlara imza atacaklardır. Bir yandan da geride bıraktıkları sevdiklerinin hayatlarını uzaktan izleyecek, yanlarında olamasalar da ellerini tutmaya çalışacaklardır.