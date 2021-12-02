Reyting sonuçları 1 Aralık 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 1 Aralık 2021 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

1 Aralık Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, MasterChef, Ada Masalı, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 1 Aralık 2021 reyting sıralaması

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Aralık 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Star TV’de Ada Masalı, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar ve TRT 1'de Hıçkırık, Show TV’de Güldür Güldür Show ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Aralık 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 1 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları…

1 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada da Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

9 MASTERCHEF TURKIYE TV8

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 ESRA EROL'DA ATV 9 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

10 SHOW ANA HABER SHOW TV