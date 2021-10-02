Reyting sonuçları 1 Ekim 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 1 Ekim 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Yalancı, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 1 Ekim 2021 Cuma reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Ekim 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Eyvah Eyvah 3, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Yabancı Sinema Son Üç Gün, Show TV’de Yalancı ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Ekim 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı?

İşte 1 Ekim 2021 Cuma reyting sonuçları...

1 EKİM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Ekim 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.