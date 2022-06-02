Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 1 Haziran 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam Kuruluş Osman, Seversin, İlişki Doktoru, Arif V 216, Kara Tahta, Annenin Sırrıdır Çocuk, Survivor All Star, Sen ve Ben yapımları yayınlandı. İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Haziran 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Seversin, Star TV’de Arif V 216, Fox TV’de İlişki Doktoru, TRT 1'de Kara Tahta, Show TV’de Sen ve Ben, Tv8'de ise Annenin Sırrıdır Çocuk ve Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

1 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı?

1 Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

Ab ilk 10 program