Reyting sonuçları 1 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 1 Kasım 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Üç Kuruş, MasterChef Türkiye, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 1 Kasım Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Kasım Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Benim Hayatım, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Kasım 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

1 Kasım 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Kasım 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Üç Kuruş, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada MasterChef Türkiye, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 UC KURUS SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 KALP YARASI ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 UC KURUS SHOW TV

5 YASAK ELMA (OZET) FOX

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 KALP YARASI ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV