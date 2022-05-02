Reyting sonuçları 1 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Adı Sevgi, Survivor All Star...

Reyting sonuçları 1 Mayıs 2022 Pazar: Hangi dizi reyting birincisi oldu? Adı Sevgi, Survivor All Star...

Dün akşam Teşkilat, Adı Sevgi, İyilik, Survivor All Star, Çok Güzel Hareketler 2, Tosun Paşa gibi yapımlar yayınlandı. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 1 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de Adı Sevgi, Kanal D'de Cehennem, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de İyilik, TRT 1'de Teşkilat, Show TV'de Tosun Paşa ve TV8'de Survivor All Star yapımları yayınlandı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 1 Mayıs 2022 Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları...

1 Mayıs 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

1 Mayıs 2022 Pazar günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Total ilk 10 program

AB ilk 10 program