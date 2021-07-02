Reyting sonuçları 1 Temmuz 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 1 Temmuz 2021 Perşembe: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

1 Temmuz Perşembe akşamı Kazara Aşk, Seksenler, Kefaret, Masterchef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 1 Temmuz 2021 Perşembe reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte dünün reyting sıralaması..

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

1 Temmuz 2021 Perşembe akşamı ATV'de Kalp Yarası, Star TV’de Kazara Aşk, Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, FOX TV’de Kefaret, Tv8'de Masterchef Türkiye ve TRT 1'de Seksenler yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 1 Temmuz 2021 Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları…

1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Yapımların reyting sıralaması açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

AB REYTİNG SONUÇLARI