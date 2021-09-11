Reyting sonuçları 10 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 10 Eylül 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

10 Eylül 2021 Cuma akşamı Baş Belası, Aşk Mantık İntikam, MasterChef Türkiye, Gönül Dağı-Kurban gibi yapımlar ekrana geldi. Peki 10 Eylül 2021 hangi yapım birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Eylül 2021 Cuma akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Gönül Dağı-Kurban, Star TV’de Küçük Esnaf ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Eylül 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 10 Eylül 2021 Cuma reyting sonuçları...

10 EYLÜL 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Eylül 2021 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM