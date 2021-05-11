Reyting sonuçları 10 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 10 Mayıs 2021 Pazartesi: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

10 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamı Büyük Selçuklu, Maraşlı, Yasak Elma, Kağıt Ev, Çukur dizileri ekrana geldi. Peki 10 Mayıs pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı ATV'de Maraşlı, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Tv8'de Survivor, Show TV'de Çukur, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Star TV'de Kağıt Ev ve FOX TV'de Yasak Elma dizisi yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 10 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapışt? İşte 10 Mayıs 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

10 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Esra Erol’da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL’DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MARASLI ATV 10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM



1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 YASAK ELMA FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL’DA ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 CUKUR (OZET) SHOW TV