Reyting sonuçları 10 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 10 Ocak 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

10 Ocak Pazartesi akşamı Diriliş, MasterChef, Güldür Güldür Show, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Diriliş, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Deliha, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 10 Ocak 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

10 OCAK 2022 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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