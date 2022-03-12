Reyting sonuçları 11 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 11 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

11 Mart 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Survivor, Kaderimin Oyunu gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 11 Mart 2022 reyting sonuçları..

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Mart 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV’de Aziz ve TV8’de Survivor All Star 2022 yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Mart 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Mart 2022 Cuma reyting sonuçları...

11 MART 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.