Reyting sonuçları 11 Mayıs 2021 Salı: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 11 Mayıs 2021 Salı: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

11 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı EDHO, Sefirin Kızı, Baraj, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı dizileri ekrana geldi. Peki 11 Mayıs Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi?

11 Mayıs 2021 Salı günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Mayıs 2021 Salı akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu, Tv8'de Survivor, TRT 1'de Masumlar Apartmanı, Star TV'de Sefirin Kızı ve FOX TV'de Baraj dizisi yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Mayıs 2021 Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Mayıs 2021 Salı reyting sonuçları...

11 MAYIS 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mayıs 2021 Salı günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı üçüncülüğü Esra Erol’da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 EDHO

2 Masumlar Apartmanı

3 Esra Erol’da

4 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Özeti

5 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

6 Hava Durumu

7 Müge Anlı ile Tatlı Sert

8 Baraj

9 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

10 Survivor

AB İLK 10 PROGRAM

1 Masumlar Apartmanı

2 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

3 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

4 Masumlar Apartmanı özeti

5 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özeti

6 Survivor

7 Hekimoğlu

8 Esra Erol'da

9 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10 Hava Durumu