Reyting sonuçları 11 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 11 Nisan 2022 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Dün akşam Hakim, Üç Kuruş, Alparslan: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Survivor, Recep İvedik 2 ve Görümce yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise hangi yapımın reyting birincisi olduğunu merak ediyor.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Nisan 2022 Pazartesi akşamı ATV'de Hakim, Kanal D'de Recep İvedik 2, Star TV'de Görümce, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de Survivor All Star yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları...

11 Nisan 2022 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

11 Nisan 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

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