Reyting sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 11 Şubat 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

11 Şubat 2022 Cuma akşamı Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Kaderimin Oyunu gibi diziler ekrana geldi. Peki hangi dizi birinci oldu? İşte 11 Şubat 2022 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

11 Şubat 2022 Cuma akşamı ATV'de Yalnız Kurt, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Kaderimin Oyunu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 11 Şubat 2022 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 11 Şubat 2022 Cuma reyting sonuçları...

11 ŞUBAT 2022 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Şubat 2022 Cuma akşamı yayınlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.