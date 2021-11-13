Reyting sonuçları 12 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 12 Kasım 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

12 Kasım 2021 Cuma akşamı Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Kırmızı Oda, Aziz, Kim Milyoner Olmak İster gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 12 Kasım 2021 reyting sonuçları

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Kasım 2021 Cuma akşamı ATV'de Kim Milyoner Olmak İster, Kanal D’de Arka Sokaklar, Star TV’de Olanlar Oldu, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Kıbrıs Zafere Doğru, Show TV’de Aziz ve TV8’de Kırmızı Oda yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Kasım 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Kasım 2021 Cuma reyting sonuçları...

12 KASIM 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Aziz dizisi aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aziz, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aziz, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 ESRA EROL'DA ATV

3 AZIZ SHOW TV

4 ASK MANTIK INTIKAM FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 AZIZ SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 KIBRIS ZAFERE DOGRU TRT 1

5 ASK MANTIK INTIKAM FOX

6 HAVA DURUMU KANAL D

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ESRA EROL'DA ATV

9 ARKA SOKAKLAR KANAL D

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV