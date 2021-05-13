Reyting sonuçları 12 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Reyting sonuçları 12 Mayıs 2021 Çarşamba: Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

12 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileri ekrana geldi. İşte 12 Mayıs Çarşamba reyting sıralaması..

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir ve TRT 1'de Benim Adım Melek dizisi yayımlandı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Mayıs 2021 Çarşamba reyting sonuçları...

12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama belli oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 HAVA DURUMU ATV

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

9 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 BENIM ADIM MELEK TRT 1

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

10 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI IFTAR OZEL FINAL TRT 1