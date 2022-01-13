Reyting sonuçları 12 Ocak 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 12 Ocak 2022 Çarşamba: Reyting birincisi hangi yapım oldu?

12 Ocak Çarşamba akşamı Kanunsuz Topraklar, Annemizi Saklarken, MasterChef, Çakallarla Dans 4 gibi yapımlar ekrana geldi. Peki reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte 12 Ocak 2022 reyting sıralaması.

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Ocak 2022 Çarşamba akşamı ATV'de Çakallarla Dans 4, Kanal D'de Logan: Wolverine, Star TV’de Annemizi Saklarken, FOX TV’de Kanunsuz Topraklar, TRT 1'de 112 Acil Çağrı, Show TV’de Kapıcılar Kralı ve Tv8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Ocak 2022 Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi, film ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Ocak 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

12 OCAK 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG ONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ocak 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.