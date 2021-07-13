Reyting sonuçları 12 Temmuz 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 12 Temmuz 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

12 Temmuz 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Aşk Mantık İntikam, Aşkın Tarifi, MasterChef Türkiye, Seksenler gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 12 Temmuz Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayımlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

12 Temmuz Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Aşkın Tarifi, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de Kahraman Babam, TRT 1'de Seksenler, Star TV'de Dedemin Fişi ve FOX TV'de Aşk Mantık İntikam yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayımlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 12 Temmuz 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 12 Temmuz 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

AB İLK 10 PROGRAM