Reyting sonuçları 13 Ağustos 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

Reyting sonuçları 13 Ağustos 2021 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı Baş Belası, Aşk Mantık İntikam, MasterChef Türkiye, Dedemin Fişi gibi yapımlar ekrana geldi. Peki hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Ağustos 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı ATV'de Baş Belası, Kanal D’de Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı, Fox TV’de Aşk Mantık İntikam, TV8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Kral Şakir: Korsanlar Diyarı, Star TV’de Dedemin Fişi ve Show TV’de Güldür Güldür Show yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 13 Ağustos 2021 Cuma reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Ağustos 2021 Cuma reyting sonuçları...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı yayımlanan dizi, program ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Aşk Mantık İntikam, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam, üçüncü sırada Fox Ana Haber yer aldı.