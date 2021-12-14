Reyting sonuçları 13 Aralık 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 13 Aralık 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

13 Aralık Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Üç Kuruş, MasterChef, Alparslan, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki reyting birincisi hangi dizi oldu? İşte 13 Aralık Pazartesi reyting sıralaması…

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Aralık Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Star TV'de Kaderimin Oyunu, FOX TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Show TV'de Üç Kuruş ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 13 Aralık 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Aralık 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

13 ARALIK 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Aralık 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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