Reyting sonuçları 13 Eylül 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 13 Eylül 2021 Pazartesi: Hangi dizi reyting birincisi oldu?

13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı Kalp Yarası, Gönül Dağı, MasterChef Türkiye, Çok Güzel Hareketler 2, Yasak Elma gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki 13 Eylül Pazartesi reyting birincisi hangi dizi oldu?

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

13 Eylül Pazartesi akşamı ATV'de Kalp Yarası, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8'de MasterChef Türkiye, Show TV'de İçimizden Biri, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Aykut Enişte ve FOX TV'de Yasak Elma yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

Peki, 6 Eylül 2021 Pazartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? Hangi dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı? İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi reyting sonuçları...

13 EYLÜL 2021 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecek.

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